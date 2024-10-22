«Депортировать в Сибирь». Молдавская спортсменка сделала скандальное заявление после референдума о вступлении в ЕС

Девочкаа глупенькая, дальше спорта ничего не видит. Ничего не понимает в политике.

Сергей Андросов

Глупая гусыня- это вы мадам. То что результаты подтасованы, даже и к бабке ходить не надо. Так что о понимании политики не вам гоготать!