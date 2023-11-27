Возможны ли сейчас переговоры между РФ и Украиной: отвечают политологи

Тема переговоров между Россией и Украиной вновь вернулась в новостную повестку. Немецкое издание Bild написало со ссылкой на источники в правительстве страны, что Германия и США ищут возможность посадить Украину за стол переговоров с Россией на фоне провала контрнаступления.
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