Sikorsky представил концепт гибридно-электрического конвертоплана

Экспериментальный гибридно-электрический демонстратор (HEX) / © Sikorsky HEX будет создан по принципу конвертоплана с поворотным крылом, у которого поворачивается все крыло, а не только часть с установленным двигателем, как у большинства современных конвертопланов.
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