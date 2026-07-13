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Синнер и Носкова станцевали на балу чемпионов «Уимблдона»

В Лондоне прошел бал чемпионов « Уимблдона ». На мероприятии победители турнира в одиночном разряде Янник Синнер и Линда Носкова исполнили традиционный танец.

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