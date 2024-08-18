NYT узнала о планах Трампа привлекать военных для подавления беспорядков

Экс-президент США и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп в случае своей победы на выборах может использовать военных для решения внутренних проблем страны, например, для подавления беспорядков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии