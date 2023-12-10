Тарасова о недопуске фигуристов: «Когда мы выйдем на мир, то все поймут, что сделали нас только сильнее»

На данный момент россияне не допускаются к соревнованиям Международного союза конькобежцев (ISU). «За этот год мы смогли сохранить качество нашего фигурного катания без международных соревнований.
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