Добрый Мир
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Добрый Мир

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  • star
    БРАВО,так держать -очистим Родину от пришлых вместе с их покровителями"Диаспоры следует...
  • николай лейчинский
    Личное мнение : после того , как ты , Кедми ,  обосрался - ты не интересен стал , как Галкин со старухой .  Ты - жид ...США через два мес...
  • Лев Добрый
    Прекрасно, но от Мишеля мало, что зависит, там всё решит маразматик Джо!🤠😜👈🗡️😎"Сводит с ума". М...

США через два месяца захотят помириться с Путиным, считает Кедми

США через два месяца захотят помириться с Путиным, считает Кедми

Сегодня 4,1K прочитали Уже через два месяца — в сентябре 2024 года, одна из нейтральных стран может организовать площадку для проведения глобальной мирной конференции.

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Комментарии
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Алексадр Вовк-Михайлов
Хитрожопый жид.
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3 час.
николай лейчинский
Личное мнение : после того , как ты , Кедми ,  обосрался - ты не интересен стал , как Галкин со старухой .  Ты - жид и паскуда для русского человека !
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1 час.

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