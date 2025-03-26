6088 метров одиночества: как я покорила вершину и потеряла себя

﻿﻿Как же это здорово — не откладывать эмоции на потом, а размышлять о важных событиях в жизни сразу после того, как они произошли! Помните, я где-то рассказывал, что отправился в пятимесячное путешествие по Латинской Америке и однажды оказался в Боливии.