Аргументы недели

98 620 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Козлов
    С прошлого года постоянно говорят, что боеприпасы и техника не должны доходить до места назначения. А воз и ныне там....The Times: Велико...
  • ИгорьОвчаренко
    Удары надо наносить ежедневно и по серьёзным объектам распределительным сетям во всех больших городах. Надо остановит...Военное обозрение...
  • Борис Виленский
    Ракеты не должны дойти до мест назначений.The Times: Велико...

Политолог Марков назвал Украину «государством-зомби», которое оккупировали США с сохранением внешних атрибутов независимости

Политолог Марков назвал Украину «государством-зомби», которое оккупировали США с сохранением внешних атрибутов независимости

Российский политолог Сергей Марков назвал Украину «государством-зомби», которое было оккупировано Соединенными Штатами с сохранением внешних атрибутов независимости.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх