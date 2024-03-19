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Как провалилась украинизация и коренизация Красной Армии

Как провалилась украинизация и коренизация Красной Армии

Парад на Красной площади в честь праздника Октябрьской революции. 7 ноября 1925 г.Русские красноармейцы демонстративно отказывались говорить на «петлюровской мове», пренебрежительно называли её «китайской грамотой», а украинофилы требовали «всё украинизировать».

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