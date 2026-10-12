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Дочь Навки и Пескова дебютировала в танцах на льду — в дисциплине, где её мама взяла олимпийское золото

Дочь Навки и Пескова дебютировала в танцах на льду — в дисциплине, где её мама взяла олимпийское золото

Надежда Пескова, 12-летняя дочь Татьяны Навки и Дмитрия Пескова, впервые вышла на официальный лёд в новом качестве.

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