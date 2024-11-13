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В Сочи пенсионерка 9 лет числилась умершей из-за ошибочной записи в ЗАГС

В Сочи пенсионерка 9 лет числилась умершей из-за ошибочной записи в ЗАГС

Адлерский районный суд в Сочи удовлетворил исковые требования прокуратуры по делу пенсионерки, которая более девяти лет официально числилась умершей из-за ошибки, допущенной при внесении данных в ЗАГС по инициативе ее дочери.

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