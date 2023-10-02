Время приготовления: 10 мин Фруктовые смузи — это возможность не только перекусить и утолить жажду, но и поднять себе настроение, зарядиться энергией и получить массу полезных и необходимых для организма витаминов.
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