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Временный поверенный Ордаш: обвинения в ноте МИД Польши по ракете голословные

Временный поверенный Ордаш: обвинения в ноте МИД Польши по ракете голословные

Польская сторона не предъявила никаких доказательств насчет прилетевшей с Украины ракеты. Об этом заявил временный поверенный в делах РФ в Польше Андрей Ордаш после вызова в МИД страны, передало РИА «Новости».

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