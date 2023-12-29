Временный поверенный Ордаш: обвинения в ноте МИД Польши по ракете голословные

Польская сторона не предъявила никаких доказательств насчет прилетевшей с Украины ракеты. Об этом заявил временный поверенный в делах РФ в Польше Андрей Ордаш после вызова в МИД страны, передало РИА «Новости».
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