Более сотни рейсов задерживаются в аэропортах Московского авиационного узла на 15:30 мск. «По состоянию на 15:30 мск в аэропортах Московского авиаузла на вылет и на прилёт задержаны 103 рейса», — говорится в сообщении Минтранса России.