Суд в Москве отказался блокировать YouTube-канал Ивлеевой

Савеловский суд Москвы отклонил иск предпринимателя и общественного деятеля Александра Морозова. Тот требовал заблокировать YouTube-канал ведущей и блогера Анастасии Ивлеевой, а также взыскать с нее компенсацию морального вреда и обязать принести извинения.
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