Суд в Москве отказался блокировать YouTube-канал Ивлеевой

Савеловский суд Москвы отклонил иск предпринимателя и общественного деятеля Александра Морозова. Тот требовал заблокировать YouTube-канал ведущей и блогера Анастасии Ивлеевой, а также взыскать с нее компенсацию морального вреда и обязать принести извинения.