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Царьград

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СНГ разрабатывает программу безопасности границ до 2030 года

СНГ разрабатывает программу безопасности границ до 2030 года

Совет командиров пограничных сил СНГ представил проект программы сотрудничества для укрепления безопасности внешних границ.

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