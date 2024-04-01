Полицейские нашли 263 нарушения миграционного законодательства в Новосибирской области

В Новосибирской области продолжаются профилактические мероприятия полиции в среде мигрантов. В Новосибирскую область за минувшую неделю через пункты пропуска госграницы въехали 7 286 иностранных граждан, выехали – 6 090.
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