Владимир ДРУЖИНИН Натовские стратеги стали прорабатывать различные сценарии открытой войны с Россией, в том числе в Прибалтике, и делают это с привязкой к Украине.
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А нахрена нам воевать конвенциональными средствами с приебалтами? Что толку с их стран? Ни полезных ископаемых, ни пахотной земли для сельского хозяйства. Ни даже никаких современных производств так как после вступления в Евросоюз они у себя все предприятия позакрывали. Порты их тоже уже нам не нужны. Разнесут их наши в радиоактивную пыль и всё.