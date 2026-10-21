© Shutterstock/FOTODOMВ Италии зафиксирован новый исторический минимум рождаемости. В 2025 году среднее число детей на одну женщину в стране снизилось до 1,14 (с 1,18 в 2024 году), что значительно ниже уровня 2,1, необходимого для простого воспроизводства населения, говорится в докладе Национального института статистики Италии (Istat).