Есть квартира – жди пренеприятнейших сюрпризов – их пропишут без согласия и ведома собственников Евгения КомароваРегистрация в жилом помещении без согласия его владельцев – вопрос, который продолжает вызывать множество споров и проблем.
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