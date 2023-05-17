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Леонков раскрыл последствия выхода России из ДОВСЕ

Леонков раскрыл последствия выхода России из ДОВСЕ

Расторжение российской стороной ДОВСЕ вызвано многими объективными обстоятельствами, поскольку предполагаемый изначально баланс сил и порядок размещения вооружений вдоль границ России был много раз нарушен, заявил военный эксперт Алексей Леонков.

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