Леонков раскрыл последствия выхода России из ДОВСЕ

Расторжение российской стороной ДОВСЕ вызвано многими объективными обстоятельствами, поскольку предполагаемый изначально баланс сил и порядок размещения вооружений вдоль границ России был много раз нарушен, заявил военный эксперт Алексей Леонков.
Расторжение российской стороной ДОВСЕ вызвано многими объективными обстоятельствами, поскольку предполагаемый изначально баланс сил и порядок размещения вооружений вдоль границ России был много раз нарушен, заявил военный эксперт Алексей Леонков.
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