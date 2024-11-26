Лазарев выставил Кудрявцеву в неожиданном виде — мама Стифлера

Певец продолжает подшучивать над экс-возлюбленной. Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева СоцсетиНа съемках нового сезона шоу «Аватар» бушуют нешуточные страсти, ведь в этот раз в жюри вместе с Сергеем Лазаревым оказалась Лера Кудрявцева, с которой у него весьма бурные взаимоотношения.