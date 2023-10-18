Дубль Месси помог Аргентине победить Перу

Сборная Аргентины продолжает идти без потерь в отборочном цикле к ЧМ-2026. В ночь на 18 октября в Лиме завершился матч отборочного этапа ЧМ-2026 в южноамериканской зоне, в котором сборная Перу принимала команду Аргентины.