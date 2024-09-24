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В ГД планируют ужесточить наказание за оскорбление представителя власти

В ГД планируют ужесточить наказание за оскорбление представителя власти

В Госдуме выступили с предложением ужесточить наказание за оскорбление представителя власти. Об этом пишет ТАСС.

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Комментарии
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Анфиса Иванова
&quot;...Так, за подобное оскорбление, согласно новому законопроекту,...&quot;  А что собой представляет это &quot; ПОДОБНОЕ...( подобное ЧЕМУ, КОМУ ???!!! ) ОСКОРБЛЕНИЕ &quot; ( про матерные слова знают все ) как оно НЕ ДОЛЖНО звучать ... интерпретироваться...ставиться ПУБЛИЧНО в вину чиновнику?!Думцы этого не поясняют...
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