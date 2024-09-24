В ГД планируют ужесточить наказание за оскорбление представителя власти

Анфиса Иванова

"...Так, за подобное оскорбление, согласно новому законопроекту,..." А что собой представляет это " ПОДОБНОЕ...( подобное ЧЕМУ, КОМУ ???!!! ) ОСКОРБЛЕНИЕ " ( про матерные слова знают все ) как оно НЕ ДОЛЖНО звучать ... интерпретироваться...ставиться ПУБЛИЧНО в вину чиновнику?!Думцы этого не поясняют...