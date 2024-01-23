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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Неоднозначный поступок кандидата: на Даванкова обрушились с критикой за поддержку Надеждина

Неоднозначный поступок кандидата: на Даванкова обрушились с критикой за поддержку Надеждина

Кандидаты в президенты РФ продолжают удивлять россиян предвыборной кампанией. Леонид Слуцкий уже предложил похоронить Ленина, Николай Харитонов – переименовать Санкт-Петербург и Волгоград в Ленинград и Сталинград соответственно.

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