Неоднозначный поступок кандидата: на Даванкова обрушились с критикой за поддержку Надеждина

Кандидаты в президенты РФ продолжают удивлять россиян предвыборной кампанией. Леонид Слуцкий уже предложил похоронить Ленина, Николай Харитонов – переименовать Санкт-Петербург и Волгоград в Ленинград и Сталинград соответственно.
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