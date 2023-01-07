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Месси в рекордный 5-й раз признан лучшим плеймейкером года по версии IFFHS. Модрич – 2-й

Лионель Месси стал лучшим плеймейкером 2022 года по версии IFFHS. Форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси стал лучшим плеймейкером 2022 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.

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