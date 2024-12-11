Российский рынок облачных сервисов с ИИ-ускорителями в 2024 году вырастет в 1,5 раза до 17,1 млрд рублейРынок российских облачных сервисов для вычислений с использованием ИИ-ускорителей в 2024 году может вырасти до 17,1 млрд руб.