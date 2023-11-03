Смольянинов признался, что играет в переходах в Латвии

Актер рассказал, что собрал музыкальную группу и готовится к выходу альбомаАктер Артур Смольянинов (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов) признался в одном из интервью, что создал музыкальную группу cheLovek в Латвии, которая пока играет в переходах, готовясь к релизу своего первого музыкального альбома.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии