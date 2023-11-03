Афиша@Mail.ru
MainАфишаРецензииНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Афиша@Mail.ru

3 512 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • виктор комягин
    пидоренышь🤮🤮🤮🤮🤮Смольянинов призн...
  • star
    Егорушка,советую тебе всегда гримироваться,если ты просочился на 1 канал,это ничего не значит ,память у народа долгаяЕгор Крид пришел ...
  • Надежда
    Отличная идея! Эмир Кустурица-всегда был настоящим другом России, им и остался в непростой для нас период!)✌️🇷🇺Эмир Кустурица сн...

Смольянинов признался, что играет в переходах в Латвии

Смольянинов признался, что играет в переходах в Латвии

Актер рассказал, что собрал музыкальную группу и готовится к выходу альбомаАктер Артур Смольянинов (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов) признался в одном из интервью, что создал музыкальную группу cheLovek в Латвии, которая пока играет в переходах, готовясь к релизу своего первого музыкального альбома.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
виктор комягин
пидоренышь🤮🤮🤮🤮🤮
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх