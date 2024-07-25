Мэр Лондона об играх АПЛ в Америке: «У «Ливерпуля» много фанатов в США, почему они не могут увидеть их в значащем матче? Клубы НФЛ играли в Лондоне – отличный опыт» 

«Я болею за «Ливерпуль», который сейчас находится в турне по Америке. У них много болельщиков в США. Так почему эти болельщики не могут вживую увидеть игру команды в действительно значащем матче? Мы видели, как другие лиги по всей Европе играли важные матчи в других странах.