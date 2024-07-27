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Попов о россиянах в нейтральном статусе на Олимпиаде-2024: «Пятнадцать человек на сундук мертвеца. Как это еще обрисовать?»

– Евгений Сомов неожиданно отобрался в Париж. Раньше работал тренером, потом вернулся в плавание. Вам любопытна его история? – Нет.

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