29 июля в народном календаре отмечается Финогеев день. Обычно с этого дня жара постепенно уменьшается.
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29 июля в народном календаре отмечается Финогеев день. Обычно с этого дня жара постепенно уменьшается.