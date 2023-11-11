НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FTimes

78 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Никоноров
    А кому нужны её концерты в России ? Она здесь и даром не нужна !!! Мы без неё проживём и переживём !!! И почему она д...Алла Пугачева отк...
  • Zoia Goldshtab
    Действительно!КОМУ? ПРИДУРКАМ С ИНТЕЛЛЕКТОМ ПОНИЖЕ ТАБУРЕТКИ.....«Аллы Борисовны н...
  • tsan tsan
    Надо же, её никто не приглашает, а она гордо отказывается. Называется- корчить хорошую мину, когда уже испорчен воздух.Алла Пугачева отк...

Какой церковный праздник отметят православные сегодня, 12 ноября 2023 года

Какой церковный праздник отметят православные сегодня, 12 ноября 2023 года

Какой церковный праздник отметят православные сегодня, 12 ноября 2023 года Татьяна Орлонская В последнем месяце осени 2023 года в православной календарной обрядности содержится множество дней, посвященных памяти святых, мучеников, а также различных праздников и постных периодов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Святослав Петров
Сегодня, 11.11.23г. или я что-то пропустил?...))
Ответить
21 час.

Картина дня

наверх