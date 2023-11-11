Какой церковный праздник отметят православные сегодня, 12 ноября 2023 года Татьяна Орлонская В последнем месяце осени 2023 года в православной календарной обрядности содержится множество дней, посвященных памяти святых, мучеников, а также различных праздников и постных периодов.
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