Евросоюз возьмется за Telegram. Власти усилят контроль за мессенджером

Европейские власти закручивают гайки Telegram по закону, обязывающему интернет-платформы бороться с незаконным контентом и дезинформациейСогласно новому Закону о цифровых услугах (DSA), все крупные интернет-платформы, работающие на территории Евросоюза, должны назначить своего официального представителя в одной из стран блока.
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