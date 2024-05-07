Евросоюз возьмется за Telegram. Власти усилят контроль за мессенджером

Европейские власти закручивают гайки Telegram по закону, обязывающему интернет-платформы бороться с незаконным контентом и дезинформациейСогласно новому Закону о цифровых услугах (DSA), все крупные интернет-платформы, работающие на территории Евросоюза, должны назначить своего официального представителя в одной из стран блока.