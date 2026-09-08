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Александру Форманчуку присвоили звание «Почётный гражданин Республики Крым»

Александру Форманчуку присвоили звание «Почётный гражданин Республики Крым»

Основанием для принятия решения послужило представление главы региона Сергея Аксёнова. Депутаты крымского парламента единогласно поддержали проект постановления ГС РК о присвоении звания Почётному председателю Общественной палаты РК Александру Форманчуку, сообщили в пресс-службе Госсовета РК.

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