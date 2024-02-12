В Евросоюзе по официальным данным находится более 4 300 000 украинских беженцев

В Евросоюзе обнародовали обновленные данные, согласно которым, в результате специальной военной операции России по состоянию на 31 декабря 2023 года статус временной защиты в ЕС получили 4 312 215 украинцев.
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