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Американцы не верят, что президентом США может стать женщина

Американцы не верят, что президентом США может стать женщина

Спустя два года после неудачной попытки Камалы Харрис баллотироваться на пост президента все больше американцев считают, что при их жизни женщина вряд ли станет президентом.

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