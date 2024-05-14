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Китай

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Премьер Госсовета КНР призвал к надлежащему использованию сверхдолгосрочных специальных гособлигаций

Пекин, 13 мая /Синьхуа/ -- Премьер Госсовета КНР Ли Цян в понедельник подчеркнул необходимость выпуска и эффективного использования сверхдолгосрочных специальных гособлигаций для осуществления важнейших государственных стратегий и наращивания возможностей по обеспечению безопасности в ключевых сферах.

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