Премьер Госсовета КНР призвал к надлежащему использованию сверхдолгосрочных специальных гособлигаций

Пекин, 13 мая /Синьхуа/ -- Премьер Госсовета КНР Ли Цян в понедельник подчеркнул необходимость выпуска и эффективного использования сверхдолгосрочных специальных гособлигаций для осуществления важнейших государственных стратегий и наращивания возможностей по обеспечению безопасности в ключевых сферах.