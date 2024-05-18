Медвежий угол
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Медвежий угол

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А не пора ли нам переименовать иноагентов?

А не пора ли нам переименовать иноагентов?

Глядя на страсти вокруг принятия в Грузии закона об иноагентах, я вдруг задался вопросом: а что это за стыдливое название такое: «иноагент»? Или полностью «иностранный агент»? Агенты бывают всякие: агент по продажам, страховой агент, в химии есть агенты, опять же.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
В России присутствую явные иноагенты и иноагенты - &quot;кроты&quot;
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7 час.
Алина Белова
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7 час.
М
ММ
Одно дело работающие за рубежом ради денег, а не политики! И другое дело гавкающие страну за деньги разных стран.
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2 час.

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