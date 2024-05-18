А не пора ли нам переименовать иноагентов?

Глядя на страсти вокруг принятия в Грузии закона об иноагентах, я вдруг задался вопросом: а что это за стыдливое название такое: «иноагент»? Или полностью «иностранный агент»? Агенты бывают всякие: агент по продажам, страховой агент, в химии есть агенты, опять же.