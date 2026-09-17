Суда устремились к южному входу в Суэцкий канал

Резкий рост напряженности на юго-западе Аравийского полуострова в последние недели, вызванный успехами хуситов, вновь повлияли на изменение маршрутов морских перевозокОбщественное достояние После расширения в 2015 году у канала на части дистанции появилось второе руслочитайте на monocle.
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