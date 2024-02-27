Правительство с 1 марта запретит на полгода экспорт бензина

В России вводится временный запрет на экспорт бензина. Он начнет действовать с 1 марта. В правительстве считают, что эта мера позволит нивелировать рост спроса в весенний и летний периоды, а также во время плановых ремонтов НПЗ.
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