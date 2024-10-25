А вам слабо? 12 элементарных вопросов «Слабого звена», на которые не может ответить ни один человек

Вы кто — самое слабое звено, прощайте, или дадите ответы элементарно, Ватсон? фото: YouTube/коллажMAXIMДо сих пор крепко популярная телепередача «Слабое звено» только на первый взгляд притворяется сборищем задачек для второклассников и второгодников или головоломок для услаждения самолюбия лауреатов Нобелевки типа «Каким испанским словом со значением „причуда“ называют знаменитую серию офортов Франсиско Гойи?» или «Где расположен слуховой аппарат у кузнечиков?».