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А вам слабо? 12 элементарных вопросов «Слабого звена», на которые не может ответить ни один человек

А вам слабо? 12 элементарных вопросов «Слабого звена», на которые не может ответить ни один человек

Вы кто — самое слабое звено, прощайте, или дадите ответы элементарно, Ватсон? фото: YouTube/коллажMAXIMДо сих пор крепко популярная телепередача «Слабое звено» только на первый взгляд притворяется сборищем задачек для второклассников и второгодников или головоломок для услаждения самолюбия лауреатов Нобелевки типа «Каким испанским словом со значением „причуда“ называют знаменитую серию офортов Франсиско Гойи?» или «Где расположен слуховой аппарат у кузнечиков?».

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