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Росэнергоатом: возможны провокации Киева на Запорожской АЭС по западному сценарию

Росэнергоатом: возможны провокации Киева на Запорожской АЭС по западному сценарию

Спецслужбы Украины могут устроить провокацию на Запорожской АЭС, сценарий этого готовится на Западе. Прокомментировал заявление Владимира Зеленского о готовившимся Россией теракте советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

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