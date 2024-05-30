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Царьград

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Армейский суд начал процесс в отношении двух разведчиков ВС России, убивших девушку в ЛНР

Армейский суд начал процесс в отношении двух разведчиков ВС России, убивших девушку в ЛНР

Русских военных обвиняют сразу по двум тяжелым статьям: похищение и убийство жительницы ЛНР.Суд, начавшийся в Ростове-на-Дону, проходит над старшим лейтенантом разведки Айдыном Жамидуловым и рядовым Алексеем Дорожкиным.

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