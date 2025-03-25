Трое сибиряков под видом полицейских задерживали и грабили людей

По уголовному делу установлено 22 потерпевших. Ущерб превысил 1,2 миллиона рублей. В Новосибирской области прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении участников организованной преступной банды.
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