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«Люди не хотят знать, что их деды были кровавыми убийцами»

«Люди не хотят знать, что их деды были кровавыми убийцами»

Западные страны, включая Аргентину, Новую Зеландию, США, после Второй мировой войны сознательно укрывали нацистов, позволив многим из них избежать суда, заявил в интервью «Известиям» израильский историк Эфраим Зурофф, известный активной деятельностью по розыску нацистских преступников.

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