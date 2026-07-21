Ночь, улица, фонарь, аптека,алкотека Бессмысленный и тусклый свет. Живи еще хоть четверть века — Всё будет так.
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Ночь, улица, фонарь, аптека,алкотека Бессмысленный и тусклый свет. Живи еще хоть четверть века — Всё будет так.
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