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Регионы России

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В Харьков прибыло подразделение наемников из Эквадора для контратак

В Харьков прибыло подразделение наемников из Эквадора для контратак

В Харьковскую область прибыло подразделение наемников из Эквадора, которые планируются к привлечению для проведения контратак в районе населённых пунктов Казачья Лопань и Гоптовка.

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