Маск: Цукерберга не арестуют как Дурова, поскольку он сотрудничает с властями

Глава корпорации Meta (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ) Марк Цукерберг не столкнётся с угрозой задержания и ареста, которым подвергли сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова.
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