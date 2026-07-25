Российские войска группы 'Центр' улучшили положение на фронте и нанесли поражение украинским формированиям

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и трёх бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Дружковка, Доброполье, Шевченко, Красноярское, Сергеевка, Светлое Донецкой Народной Республики и Новониколаевка Днепропетровской области.
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