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Регионы России

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Российские войска группы 'Центр' улучшили положение на фронте и нанесли поражение украинским формированиям

Российские войска группы 'Центр' улучшили положение на фронте и нанесли поражение украинским формированиям

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и трёх бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Дружковка, Доброполье, Шевченко, Красноярское, Сергеевка, Светлое Донецкой Народной Республики и Новониколаевка Днепропетровской области.

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